Какие улицы Тулы будут обесточены 17 июля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.
В пятницу электрики будут работать с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Каминского, 2, 4, 8, 11, 7, 2-а, 8-а,
- ул. Жуковского, 21, 23,
- ул. Пушкинская, 9,
- ул. Пирогова, 28, 28-а,
- ул. Тургеневская, 33,
- Загородный пр-д, 1,
- ул. Дементьева, 8, 10, 12,
- ул. Станиславского, 4, 4-а, 6, 38-а,
- пр-т Ленина, 107,
- ул. Металлургов, 5, 7, 9, 11,
- ул. Гайдара, 4, 6, 8,
- ул. М. Мазая, 1, 11,
- ул. Приупская, 28, 29, 30,
- ул. 2-я Волоховская, 1-19,
- 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а,
- ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а,
- пер. 4-й Волоховский,
- п. Косая Гора: ул. Луговая, 21-28-г,
- ул. Пушкина, 22-а, 26, 24, 26-б, 26-в,
- Орловское шоссе, 11, 15, 13,
- Мясново: ул. Кабакова, 56-90 (чётн.),
- ул. Тихмянова, 21,
- 13-й пр-д, 10-22 (чётн.), 5-23 (нечётн.),
- ул. Полюсная, 9-23 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
- 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
- ул. Воздухофлотская, 48-54,
- 10-й пр-д, 20, 21, 39,
- 11-й пр-д, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а,
- 12-й пр-д, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22.
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