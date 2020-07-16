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Какие улицы Тулы будут обесточены 17 июля

Какие улицы Тулы будут обесточены 17 июля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

В пятницу электрики будут работать с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Каминского, 2, 4, 8, 11, 7, 2-а, 8-а,
  • ул. Жуковского, 21, 23,
  • ул. Пушкинская, 9,
  • ул. Пирогова, 28, 28-а,
  • ул. Тургеневская, 33,
  • Загородный пр-д, 1,
  • ул. Дементьева, 8, 10, 12,
  • ул. Станиславского, 4, 4-а, 6, 38-а,
  • пр-т Ленина, 107,
  • ул. Металлургов, 5, 7, 9, 11,
  • ул. Гайдара, 4, 6, 8,
  • ул. М. Мазая, 1, 11,
  • ул. Приупская, 28, 29, 30,
  • ул. 2-я Волоховская, 1-19,
  • 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а,
  • ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а,
  • пер. 4-й Волоховский,
  • п. Косая Гора: ул. Луговая, 21-28-г,
  • ул. Пушкина, 22-а, 26, 24, 26-б, 26-в,
  • Орловское шоссе, 11, 15, 13,
  • Мясново: ул. Кабакова, 56-90 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 21,
  • 13-й пр-д, 10-22 (чётн.), 5-23 (нечётн.),
  • ул. Полюсная, 9-23 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 48-54,
  • 10-й пр-д, 20, 21, 39,
  • 11-й пр-д, 10-39, 13-а, 17-а, 32-а, 30-а, 12-а,
  • 12-й пр-д, 9, 11, 11-а, 13, 12, 14-а, 22.
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вчера, в 21:47 +2
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