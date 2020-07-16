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Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения

Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения

Глава администрации города Дмитрий Миляев провел выездное совещание на площадках строительства коммунальных объектов.

На Косой Горе за счёт бюджетных средств ведётся реализация объекта «канализирование п. Косая Гора в микрорайоне Прогресс».
Проектом предусмотрено строительство сетей водоотведения по следующим улицам:

  • Ул. Латинская,
  • Ул. Садовая,
  • Ул. Мира,
  • Ул. Металлургов,
  • Ул. Советская,
  • Ул. Прогресс,
  • Ул. Школьная,
  • Ул. М. Горького,
  • Ул. Лесная,
  • Ул. Пионерская,
  • Ул. Л. Толстого.

Протяженность сетей водоотведения составит 6,5 км, в том числе безнапорный полипропиленовый трубопровод, диаметром 200мм - 4 км и напорный трубопровод диаметром 160 мм -2,5 км, также предусмотрена канализационная насосная станция производительностью 35 куб. м в час.

На данный момент по ул. Металлургов установлено более 20 колодцев. Срок выполнения работ с апреля по ноябрь 2020 года. После завершения строительства центральная  канализация появится у 1112 человек, 480 частных и 4 многоквартирных домов.

Галерея
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 1
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 2
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 3
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 4
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 5
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 6
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 7
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 8
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 9
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 10
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 11
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 12
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 13
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 14
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 15
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 16
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 17
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 18
Централизованная канализация и чистая питьевая вода: в Туле проводят ремонт сети водоснабжения, Фото: 19
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Еще одним объектом, который реализуют в этом году, стала станция обезжелезивания в поселке Плеханово. Работы по переустройству системы направлены на бесперебойное обеспечение жителей посёлка водой нормативного качества, соответствующей показателям СанПиН. 
 

Производительность новой станции составит 2300 куб.м в сутки, с повторным использованием промывной воды, блока резервуаров чистой воды, внутриплощадочных сетей на территории станции, и подключение станции к существующей централизованной сети водоснабжения посёлка.

В качестве проектируемой станции водоподготовки предусмотрена установка  для очистки природных артезианских вод от повышенного содержания железа, фильтрации от посторонних механических примесей, накопления, хранения и подачи питьевой воды в сеть потребителей.

Муниципальный контракт получила фирма ООО «Аквафор Трейдинг». К работам специалисты приступили в мае. На строительство станции водоподготовки в Плеханово потратят около 100 млн рублей. Завершить работы планируется до конца 2020 года. Запуск в эксплуатацию намечен на 1 квартал 2021 года.

Дмитрий Миляев по итогу объезда обратил внимание на то, что об итогах говорить пока рано.

Дмитрий Миляев

- Развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания жителей - одна из важнейших задач. Особенно это касается сельских населенных пунктов Большой Тулы, где либо нет централизованных сетей, либо они ветхие. Мы будем планово двигаться, работать над развитием, исходя из  бюджетных возможностей города, особенностей каждой конкретной ситуации. Мы должны создавать для всех качественные условия для жизни.

 

Глава администрации также подчеркнул, что на этом работы не заканчиваются. В будущем году планируют приступить к замене 19 км водоводов. Также в Алешне появится новая станция обезжелезивания, коллекторы в северной части Заречья.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 21:03 +2
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