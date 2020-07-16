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Детский хирург отвечает: какие предметы опаснее всего для детей
Фото: pixabay.com.

Детский хирург отвечает: какие предметы опаснее всего для детей

На этот и другие вопросы ответил врач в прямом эфире в группе соцсети «ВКонтакте».

Во время прямого эфира в официальной группе минздрава в соцсети «ВКонтакте» главный внештатный детский хирург Тульской области Адриан Вайс рассказал, какие предметы нужно беречь от детей.

Чаще всего дети проглатывают палочки от леденцов, монеты, пуговицы, мелкие детали конструктора, гвозди и даже зубные щетки.

По словам врача, самые опасные предметы – гидрогелевые шарики, осколки стекла и батарейки.

– Шарики, попадая в желудок, разбухают и вызывают непроходимость кишечника. Осколки стекла могут поранить пищевод или кишечник, а батарейки окисляются и могут стать причиной ожогов желудочно-кишечного тракта. При проглатывании одного из этих предметов необходимо незамедлительно обратиться к врачу, – рассказал Адриан Вайс.

Специалист отметил, что за шесть месяцев этого года в хирургическое отделение Тульской детской областной клинической больницы было госпитализировано около 20 детей – почти столько же, сколько за весь предыдущий год. По мнению врача, во многом это связано с длительным периодом самоизоляции туляков, когда дети проводили много времени дома.

Андриан Вайс посоветовал родителям внимательно относиться к окружающим ребенка предметам. Маленькие дети часто пытаются попробовать на вкус несъедобные вещи и проглатывают их. Если это случилось, нужно прежде всего обратить внимание на состояние ребенка: при слюноотделении, тяжелом дыхании, кашле и других подозрительных симптомах надо обратиться к врачу.

Если посторонний предмет оказался в дыхательных путях ребенка, следует сразу вызывать скорую помощь и не пытаться применить какие-либо приёмы первой помощи самостоятельно: в этом случае предмет может сместиться и вызывать непроходимость дыхательных путей.

Посмотреть запись эфира с детским хирургом можно в официальном аккаунте минздрава в соцсети «ВКонтакте».

 

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 10:16 +2
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