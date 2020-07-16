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В историческом центре Тулы cносят незаконные постройки
Фото: пресс-служба администрации города Тулы.

В историческом центре Тулы cносят незаконные постройки

За два года с центральных улиц города убрали более 1100 строений.

15 июля с территории дома 10-б в Денисовском переулке вывезли более 80 кубометров мусора и строительных остатков.

Благоустройство территорий, прилегающих к историческому центру Тулы, проводится силами главного управления по Центральному территориальному округу. В работах были задействованы четыре единицы техники и трое рабочих.

Всего с 2018 года в историческом центре города снесли более 1100 строений. Работы проводились на улицах Пирогова, Каминского, Жуковского, Староникитской и др.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 09:58 +2
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