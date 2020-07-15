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На ул. Плеханова в Туле женщина кирпичом разбила автомобиль

На ул. Плеханова в Туле женщина кирпичом разбила автомобиль

Её задержали сотрудники Росгвардии. Проводится проверка.

В Туле на пульт централизованной охраны поступило сообщение о том, что возле одной из многоэтажек на ул. Плеханова женщина кирпичом наносит механические повреждения припаркованному автомобилю.

На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители задержали 42-летную женщину и передали ее прибывшей следственно-оперативной группе для разбирательства. По факту случившегося проводится проверка.

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