Фото из архива Myslo.
В южной части Тулы на сутки отключат водоснабжение: жителям раздадут питьевую и техническую воду
Перебои с водой в трех районах города ожидаются уже завтра, 15 июля.
Специалисты «Тулагорводоканала» будут готовить к работе в зимних условиях Непрейковский водозабор. Из-за этого в трех районах города с 8 утра 15 июля на сутки ожидаются перебои с водой.
Пониженное давление будет
- в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
- в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
- в д. Гостеевка,
- на Новомосковском шоссе,
- в районе Зеленстроя.
Воду отключат в следующих населенных пунктах: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, д. Варваровка, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.
В течение дня жителям раздадут питьевую и техническую воду.
адреса
Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 8.00 до 21.00:
- Скуратовский микрорайон, д. 8,
- п. Менделеевский, ул. Ленина 19,
- пр. Ленина, д. 74−76,
- ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»),
- п. Иншинский, д. 9,
- п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец).
Адреса выдачи питьевой воды:
- 8.00−14.00 — пос. 2-ой Западный, ул. Новосёлов, 4 корп.2,
- 15.00−20.00 — п. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1.
Адреса размещения киосков (время работы с 8.00 до 20.00):
- пр. Ленина, 131,
- пр. Ленина, 143,
- ул. Генерала Маргелова, 1,
- Серебровская, 22,
- Серебровская, 16,
- Новомосковская, 11,
- Циолковского, 5,
- Н. Руднева, 72,
- Н. Руднева, 53,
- пр. Ленина, 74-а,
- Седова, 2,
- Михеева, 8.
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