В южной части Тулы на сутки отключат водоснабжение: жителям раздадут питьевую и техническую воду

Фото из архива Myslo.

Перебои с водой в трех районах города ожидаются уже завтра, 15 июля.

Специалисты «Тулагорводоканала» будут готовить к работе в зимних условиях Непрейковский водозабор. Из-за этого в трех районах города с 8 утра 15 июля на сутки ожидаются перебои с водой.

Пониженное давление будет

в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,

в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,

в д. Гостеевка,

на Новомосковском шоссе,

в районе Зеленстроя.

Воду отключат в следующих населенных пунктах: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, д. Варваровка, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

В течение дня жителям раздадут питьевую и техническую воду.

адреса

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 8.00 до 21.00:

Скуратовский микрорайон, д. 8,

п. Менделеевский, ул. Ленина 19,

пр. Ленина, д. 74−76,

ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»),

п. Иншинский, д. 9,

п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец).

Адреса выдачи питьевой воды:

8.00−14.00 — пос. 2-ой Западный, ул. Новосёлов, 4 корп.2,

15.00−20.00 — п. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1.

Адреса размещения киосков (время работы с 8.00 до 20.00):