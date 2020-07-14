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В южной части Тулы на сутки отключат водоснабжение: жителям раздадут питьевую и техническую воду
Фото из архива Myslo.

В южной части Тулы на сутки отключат водоснабжение: жителям раздадут питьевую и техническую воду

Перебои с водой в трех районах города ожидаются уже завтра, 15 июля.

Специалисты «Тулагорводоканала» будут готовить к работе в зимних условиях Непрейковский водозабор. Из-за этого в трех районах города с 8 утра 15 июля на сутки ожидаются перебои с водой.

Пониженное давление будет

  • в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города южнее улицы Гоголевской,
  • в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе,
  • в д. Гостеевка,
  • на Новомосковском шоссе,
  • в районе Зеленстроя.

Воду отключат в следующих населенных пунктах: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, Скуратовских поселках, д. Варваровка, п. Рассвет, п. Иншинский, п. Хопилово, д. Китаевка, д. Верхнее и Нижнее Волохово.

В течение дня жителям раздадут питьевую и техническую воду.

адреса

Выдача технической воды из пожарных автомобилей с 8.00 до 21.00:

  • Скуратовский микрорайон, д. 8,
  • п. Менделеевский, ул. Ленина 19,
  • пр. Ленина, д. 74−76,
  • ул. Болдина, д. 104 («Славянский бульвар»),
  • п. Иншинский, д. 9,
  • п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК Косогорец).

Адреса выдачи питьевой воды:

  • 8.00−14.00 — пос. 2-ой Западный, ул. Новосёлов, 4 корп.2,
  • 15.00−20.00 — п. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1.

Адреса размещения киосков (время работы с 8.00 до 20.00):

  • пр. Ленина, 131,
  • пр. Ленина, 143,
  • ул. Генерала Маргелова, 1,
  • Серебровская, 22,
  • Серебровская, 16,
  • Новомосковская, 11,
  • Циолковского, 5,
  • Н. Руднева, 72,
  • Н. Руднева, 53,
  • пр. Ленина, 74-а,
  • Седова, 2,
  • Михеева, 8.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:58 +3
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