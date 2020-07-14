В Туле неадекватного убийцу двух человек отправят на лечение

Фото из архива Myslo.

В послужном списке 24-летнего туляка сразу несколько разных статей Уголовного кодекса. Но вот отвечать за содеянное он вряд ли будет – нездоров.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Тулы, задержанного за убийства и покушение на грабеж, а также причинение легкого вреда здоровью человека и использование поддельного паспорта.

По версии следствия, в августе 2018 года мужчина находился неподалеку от берега пруда в ЦПКиО им. П. П. Белоусова . И там поссорился со своим знакомым. В ответ на агрессивные действия потерпевшего он нанес ему множество ударов по голове неустановленным следствием твердым предметом. После чего скрылся, оставив потерпевшего с разбитой головой в безлюдном месте без помощи. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.

Месяц спустя, в сентябре 2018 года, фигурант дела попал в похожий конфликт на улице Братьев Жабровых, только уже с незнакомым человеком. В ответ на агрессивные действия со стороны прохожего мужчина нанес последнему множество ударов по голове и колото-резаные раны тела. Пострадавший умер на месте.

Также в августе 2018 года фигурант дела пытался совершить грабеж в гипермаркете – хотел похитить из магазина товарно-материальные ценности на сумму 744 рубля. При этом оказал активное сопротивление охранникам, распылив им в лицо газовый баллончик. Однако все же был задержан.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что в сентябре 2018 года, находясь в одном из магазинов на ул. Фрунзе в Туле, в ходе конфликта с охранником магазина фигурант нанес ему металлическим предметом удары в область лица и головы, причинив легкий вред здоровью.

Помимо этого обвиняемый в период с 7 июня 2018 года до 10 июля 2018 года использовал для приобретения сим-карт мобильных телефонов найденный им паспорт гражданина Российской Федерации, вклеив вместо фотографии владельца документа свою фотографию.

Уголовное дело следователи вели по нескольким статьям: ч. 1 ст. 105 (убийство), п. «а» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное в отношении двух лиц), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья), п. «в» ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия), ч. 3 ст. 327 УК РФ (хранение в целях использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина).

В ходе расследования комиссия судебно-психиатрических экспертов обнаружила у молодого человека признаки хронического психического расстройства, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По итогам расследования уголовное дело было направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительной меры медицинского характера.