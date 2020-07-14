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Мошенница арендовала в Армавире «Шкоду» и продала её на запчасти в Тульской области
Кадр из видео пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Мошенница арендовала в Армавире «Шкоду» и продала её на запчасти в Тульской области

В отношении 35-летней жительницы Новороссийска возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть отдела полиции по городу Армавиру с заявлением о мошенничестве обратился владелец местной каршеринговой фирмы. Мужчина рассказал, что одна из клиенток на несколько дней арендовала автомобиль Skoda Rapid, но не вернула иномарку в срок и перестала выходить на связь. Сумма ущерба составила 750 тысяч рублей.

Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленницы – ей оказалась 35-летняя жительница Новороссийска. Мошенницу задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что на арендованной машине женщина отправилась в Тульскую область и продала её на запчасти, а деньги потратила. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, ей грозит до 6 лет лишения свободы. Мошенница находится под подпиской о невыезде, ведётся следствие.

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вчера, в 22:00 +6
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Тульская область

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