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В Тульской области 13 школьников не завершили сдачу ЕГЭ по состоянию здоровья
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области 13 школьников не завершили сдачу ЕГЭ по состоянию здоровья

Ещё два человека не были допущены до экзамена из-за повышенной температуры.

На еженедельном оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили ход проведения Единого госэкзамена для выпускников школ. По словам министра образования Алевтины Шевелевой, в регионе уже прошли экзамены по географии, литературе, информатике, русскому языку, профильной математике, истории и физике.

Все экзамены проходят в штатном режиме.  13 человек не смогли завершить экзамены по состоянию здоровья, двое не прошли процедуру термометрии. Все они смогут пересдать экзамены в дополнительные сроки в августе. Четыре участника были удалены с экзаменов из-за различных нарушений.

Результаты первых экзаменов должны быть утверждены 17 июля, по русскому языку – не позже 23 июля, по математике – 24 июля. Обработка всех результатов завершится до 3 августа. Подробности выпускники могут узнать на портале Госуслуг.

Всего в этом году ЕГЭ сдают 5311 тульских школьников. Самые популярные предметы – профильная математика (её выбрали 58,6% выпускников), обществознание (53,6%), физика (28,5%) и биология (21,1%).

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