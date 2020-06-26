Фото из архива Myslo.
Где в Тульской области официально разрешено купаться: список пляжей
Надеемся, с погодой на выходные в этот раз нам повезет!
Список пляжей, прошедших проверку ГИМС:
Тула
- Пляж на пруду з/о «Хомяковские поляны», п. Хомяково,
- Пляж «Обидимо»
- Пляж на вдхр. р. Воронка 1
- Пляж на вдхр. р. Воронка 2 (ст. Козлова Засека)
- «Ильинское», пруд с. Крутое
- Детский оздоровительный центр «Новая волна», р. Воронка
- КФХ «Велесов лес» пляж на пруду МО Федоровское, д. Борщевка
- Пляж на пруду ЦПКиО
Алексин
- Пляж правый берег р. Оки в н. п. Бунырево, б/о «Шахтер»
Арсеньевский район
- Пляж Бобровский
Белёвский район
- Пляж на пруду д. Сергеевка
Богородицкий район
- Пляж на пруду «Рос»
Веневский район
- Пляж «Веневка», пруд
Воловский район
- Пляж «Толбузино»
Дубенский район
- Пляж «Якшинские выселки»
- Пляж п. Дубна
- Пляж с. Лужное
Ефремовский район
- Пляж т/б «Шилово», р. Красивая Меча
- Городской пляж «Береговой»
- Пляж о/л «Ласточка», д. Козье, р. Красивая Меча
- Пляж о/л «Олимп», с. Шилово, р. Красивая Меча
Заокский район
- Пляж на пруду д. Романьково
Каменский район
- Пляж «Яблонево»
Кимовский район
- Пляж «Вороньи выселки»
Киреевский район
- Пляж п. Красный Яр, р. Сежа
- Пляж г. Киреевск, р. Олень
Куркинский район
- Пляж «Орловский»
Одоевский район
- Городской пляж на р. Упа «Песчаная Коса»
- Пляж Каменка
Плавский район
- Пляж р. Плава г. Плавск. ул. Красная
- Пляж на пруду с.Красное, Плавский р-н
Суворовский район
- Пляж «Городской» на водоеме южной окраины г. Суворов
- Пляж «Зареченский» Черепетское вдх.
- Пляж «Песоченский» МО Северо-Западное
- Пляж МО г. Чекалин р. Ока
- Пляж «Березовский» МО Юго-Восточное
- Пляж «Ханинский» МО Юго-Восточное
Тепло-Огаревский район
- Пляж «Волчья Дубрава»
- Пляж с. Нарышкино
Узловский район
- Пляж «Трестовский»
Чернский район
- Пляж в парке р.п. Чернь на р. Снежедь
Щекинский район
- Пляж на пруду д. Грумант
- Пляж на Щекинском вдхр. г. Советск
- Пляж на пруду р. п. Первомайский
- Пляж парк-отеля «Грумант»
- Пляж «Старина»
Ясногорский район
- Пляж «ВолгоДон»
- Пляж «Лесной»
Новомосковск
- Пляж «Тросниковка»
- Пляж «Стрельцы»
- Пляж «Урванка»
- Пляж «Гремячее»
- Город Донской
- Пляж «Голубая вода»
Рабочий поселок Новогуровский
- Пляж «Приволье»
Открытые бассейны
- Открытый бассейн с. Архангельское, Каменский район
- Открытый бассейн з/о «Плазма» Донской
- Открытый бассейн «Сокольники», Новомосковск
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