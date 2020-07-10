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В центре Тулы 11 и 12 июля частично перекроют движение

В центре Тулы 11 и 12 июля частично перекроют движение

На перекрестке улиц Л. Толстого и Ф. Энгельса будут ремонтировать трамвайный переезд.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что в субботу и воскресенье на трамвайном переезде на пересечении улиц Л. Толстого и Ф. Энгельса будут проводиться ремонтные работы.

В субботу, в 7.00 там перекроют движение. Ограничение будет действовать до 19.00 воскресенья. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

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вчера, в 21:26 +2
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