В центре Тулы 11 и 12 июля частично перекроют движение

На перекрестке улиц Л. Толстого и Ф. Энгельса будут ремонтировать трамвайный переезд.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщает, что в субботу и воскресенье на трамвайном переезде на пересечении улиц Л. Толстого и Ф. Энгельса будут проводиться ремонтные работы.

В субботу, в 7.00 там перекроют движение. Ограничение будет действовать до 19.00 воскресенья. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.