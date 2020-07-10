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Туляк украл кошелёк из стоявшей на заправке «Газели»
Фото: drive2.ru

Туляк украл кошелёк из стоявшей на заправке «Газели»

Выйти на след злоумышленника полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения.

Сотрудниками отдела полиции «Ленинский» установлен подозреваемый в краже. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, злоумышленник вытащил кошелёк из стоявшей на автозаправке «Газели», когда водитель вышел из кабины.

Сумма ущерба составила почти девять тысяч рублей. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что кражу совершил 39-летний неработающий и ранее судимый мужчина. Он признался в содеянном.

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