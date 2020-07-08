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На «Октаве» появился пункт проката электросамокатов

На «Октаве» появился пункт проката электросамокатов

На территории творческого индустриального кластера установлена точка проката электрических самокатов от проекта «БерисамокаТ».

Проект начал реализовываться летом 2020 года. Его уникальность в том, что он не франшиза, он полностью тульский. Организаторы проекта, туляки Сергей Гордеев, Никита Кунилов и Константин Парешин, в 2019 году принимали участие в питчинг-сессии «Для Тулы с любовью», которая проходила в кластере «Октава» в рамках фестиваля креативного лидерства «Трансформаторы. Практика будущего».
 
 
Среди 62 заявок экспертным советом было отобрано 10, которые вошли в шорт-лист для презентации в рамках второго этапа питчинг-сессии, который и состоялся на фестивале.
 
Проект проката электросамокатов был представлен жюри, в итоге после обсуждения участники питчинг-сессии получили экспертную оценку проектов, а часть — финансовую поддержку. Члены жюри отдельно отметили проекты, связанные с транспортной доступностью, — велопарковки и сервис проката электросамокатов и подчеркнули, что кластер может стать одной из пилотных площадок для реализации этих проектов.
«БерисамокаТ» начал организовывать точки проката летом 2020 года.
 
При этом авторы воспользовались уже готовой инфраструктурой: в центре Тулы, в том числе и на «Октаве», расположены бесплатные велопарковки, всего их будет около 20. Именно там и открылась точка с прокатными самокатами на территории кластера. 
 
Для регистрации не потребуются документы, достаточно приложения на смартфоне (iOS, Android).  Пакет 1 час обойдется в 290 рублей, потом поминутный тариф.
 
 
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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 16:45 +3
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