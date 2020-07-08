На «Октаве» появился пункт проката электросамокатов

Проект начал реализовываться летом 2020 года. Его уникальность в том, что он не франшиза, он полностью тульский. Организаторы проекта, туляки Сергей Гордеев, Никита Кунилов и Константин Парешин, в 2019 году принимали участие в питчинг-сессии «Для Тулы с любовью», которая проходила в кластере «Октава» в рамках фестиваля креативного лидерства «Трансформаторы. Практика будущего».

Среди 62 заявок экспертным советом было отобрано 10, которые вошли в шорт-лист для презентации в рамках второго этапа питчинг-сессии, который и состоялся на фестивале.

Проект проката электросамокатов был представлен жюри, в итоге после обсуждения участники питчинг-сессии получили экспертную оценку проектов, а часть — финансовую поддержку. Члены жюри отдельно отметили проекты, связанные с транспортной доступностью, — велопарковки и сервис проката электросамокатов и подчеркнули, что кластер может стать одной из пилотных площадок для реализации этих проектов.

БерисамокаТ » начал организовывать точки проката летом 2020 года.

При этом авторы воспользовались уже готовой инфраструктурой: в центре Тулы, в том числе и на «Октаве», расположены бесплатные велопарковки, всего их будет около 20. Именно там и открылась точка с прокатными самокатами на территории кластера.