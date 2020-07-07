По каким адресам жители южной Тулы смогут получить техническую и питьевую воду
Публикуем список.
Ранее Myslo сообщал, что 8 июля в южной части Тулы на сутки отключат холодную воду. Это необходимо для подготовки Масловско-Песоченского водозабора к работе в осенне-зимний период.
Специалисты «Тулагорводоканала» выполнят следующие мероприятия:
- заменят участок трубопровода Д-700 мм (10м) в д. Алексеевка,
- выполнят монтаж обводной трубы Д-700 мм на всасывающей гребенке,
- заменят всасывающий трубопровод Д-400 мм н/агр № 1,
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заменят опоры
на Н. С. Песоченская— 1 шт., — по фидеру № 4 — 1 шт.
Туляки смогут получить техническую воду с 8.00 до 21.00 по следующим адресам:
- Скуратовский микрорайон, 8,
- п. Менделеевский, ул. Ленина, 19,
- пр. Ленина, 74−76,
- ул. Тульского Рабочего полка, 96 («Славянский сквер»),
- ул. Макаренко, 9-б (магазин «Пятерочка»),
- п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК «Косогорец»).
Питьевую воду из автомобилей:
- с 12.00 до 14.00 — п. 2-й Западный, ул. Новосёлов, 4, корп. 2,
- с 15.00 до 20.00 — п. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1,
- с 8.00 до 11.00 — п. Скуратово, п. Угольный, Шоссейная, 33 (машина «Ключ здоровья»).
С 8.00 до 20.00 из киосков:
- пр. Ленина, 131,
- пр. Ленина, 143,
- ул. Генерала Маргелова, 1,
- ул. Серебровская, 22,
- ул. Серебровская, 16,
- ул. Новомосковская, 11,
- ул. Циолковского, 5,
- ул. Н. Руднева, 72,
- ул. Н. Руднева, 53.
Напомним, с 8.00 8 июля до 8.00 9 июля будет понижено давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы южнее улицы Гоголевской, в квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, а также в районе Зеленстроя, в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, в деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.
Будет полностью прекращена подача холодной воды в поселках: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, в Скуратовских поселках, в деревнях Барыково, Алексеевка, Ямны, в воинском городке Берники, а также в деревнях Селихово, Площанки и Помогалово.