По каким адресам жители южной Тулы смогут получить техническую и питьевую воду

Ранее Myslo сообщал, что 8 июля в южной части Тулы на сутки отключат холодную воду. Это необходимо для подготовки Масловско-Песоченского водозабора к работе в осенне-зимний период.

Специалисты «Тулагорводоканала» выполнят следующие мероприятия:

заменят участок трубопровода Д-700 мм (10м) в д. Алексеевка,

выполнят монтаж обводной трубы Д-700 мм на всасывающей гребенке,

заменят всасывающий трубопровод Д-400 мм н/агр № 1,

заменят опоры на Н. С. Песоченская — 1 шт., — по фидеру № 4 — 1 шт.

Туляки смогут получить техническую воду с 8.00 до 21.00 по следующим адресам:

Скуратовский микрорайон, 8,

п. Менделеевский, ул. Ленина, 19,

пр. Ленина, 74−76,

ул. Тульского Рабочего полка, 96 («Славянский сквер»),

ул. Макаренко, 9-б (магазин «Пятерочка»),

п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2 (площадь ДК «Косогорец»).

Питьевую воду из автомобилей:

с 12.00 до 14.00 — п. 2-й Западный, ул. Новосёлов, 4, корп. 2,

с 15.00 до 20.00 — п. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1,

с 8.00 до 11.00 — п. Скуратово, п. Угольный, Шоссейная, 33 (машина «Ключ здоровья»).

С 8.00 до 20.00 из киосков:

пр. Ленина, 131,

пр. Ленина, 143,

ул. Генерала Маргелова, 1,

ул. Серебровская, 22,

ул. Серебровская, 16,

ул. Новомосковская, 11,

ул. Циолковского, 5,

ул. Н. Руднева, 72,

ул. Н. Руднева, 53.

Напомним, с 8.00 8 июля до 8.00 9 июля будет понижено давление холодной воды в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов Тулы южнее улицы Гоголевской, в квартале ограниченном улицами: пр. Ленина — Станиславского — Рязанская — Калужское шоссе, в д. Гостеевка, на Новомосковском шоссе, а также в районе Зеленстроя, в поселках Рассвет, Иншинский, Хопилово, в деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

Будет полностью прекращена подача холодной воды в поселках: Косая Гора, Менделеевский, Басово-Прудный, Старо-Басово, в Скуратовских поселках, в деревнях Барыково, Алексеевка, Ямны, в воинском городке Берники, а также в деревнях Селихово, Площанки и Помогалово.