Последствия непогоды в Туле губернатор велел устранить за 14 часов
8 июля Алексей Дюмин провел оперативное совещание по ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений в городе Туле и районах области.
По оперативным данным в результате прохождения стихии в областном центре повалено более 50 деревьев, (по данным МЧС – более 60) есть перебои с электроэнергией, повреждены кровли зданий, линии электропередач, остановки общественного транспорта. Об этом сообщает правительство региона.
Некоторые улицы в городе перекрыты поваленными деревьями. Мобилизованы все городские службы, уже ведется расчистка проезжей части. В зону отключения электроэнергии попали 78 населенных пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах.
В настоящее время организована работа аварийно-спасательных бригад Центра гражданской защиты, включая резервные группы, ремонтные и дежурные бригады Тулгорсвета, Тулгорэлектротранса, Сервисного центра.
Кроме того, к устранению последствий грозового фронта подключились 15 оперативных бригад ОАО «Тулэнеро», региональное управления МЧС России, аварийные службы ресурсоснабжающих организаций.
Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину в течение 14 часов ликвидировать последствия неблагоприятных метеоявлений и держать ситуацию на контроле.
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На Казанской набережной в Туле поваленные деревья упали в реку
В МЧС прошло свое оперативное совещание по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Его провел начальник Главного управления МЧС России по Тульской области полковник внутренней службы Алексей Павлов.
Ранее от регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды поступила информация, что 8-9 июля в регионе ожидается сильный дождь, град и ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
Согласно оперативным данным, в результате неблагоприятных погодных явлений более всего пострадал город Тула. Так, на улице Коминтерна, 4 в результате порывов ветра была повреждена кровля площадью 200 кв.м. Также в областном центре было повалено более 60 деревьев.
В результате прохождения циклона были зафиксированы отключения электроснабжения. По всем заявкам осуществлено реагирование спасательными и аварийными службами.
Алексеем Павловым принято решение сформировать мобильные бригады для ликвидации последствий прохождения циклона в Туле. В их состав вошли представители 1-го пожарно-спасательного отряда, специализированной пожарно-спасательной части и Тульского спасательного центра. Перед спасателями поставлена задача в максимально короткие сроки провести распил упавших деревьев. При необходимости будет проведено перераспределение сил и средств.