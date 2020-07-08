Последствия непогоды в Туле губернатор велел устранить за 14 часов

По оперативным данным в результате прохождения стихии в областном центре повалено более 50 деревьев, (по данным МЧС – более 60) есть перебои с электроэнергией, повреждены кровли зданий, линии электропередач, остановки общественного транспорта. Об этом сообщает правительство региона.



Некоторые улицы в городе перекрыты поваленными деревьями. Мобилизованы все городские службы, уже ведется расчистка проезжей части. В зону отключения электроэнергии попали 78 населенных пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах.



В настоящее время организована работа аварийно-спасательных бригад Центра гражданской защиты, включая резервные группы, ремонтные и дежурные бригады Тулгорсвета, Тулгорэлектротранса, Сервисного центра.

Кроме того, к устранению последствий грозового фронта подключились 15 оперативных бригад ОАО «Тулэнеро», региональное управления МЧС России, аварийные службы ресурсоснабжающих организаций.

Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину в течение 14 часов ликвидировать последствия неблагоприятных метеоявлений и держать ситуацию на контроле.

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