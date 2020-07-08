Штормовой ветер серьёзно «потрепал» Комсомольский парк
Рабочие уже устраняют последствия непогоды.
Как сообщает корреспондент Myslo, штормовой ветер нанёс серьёзный урон любимому месту отдыха зареченцев – Комсомольскому парку.
Там повалены десятки деревьев, одно из них упало на хоккейную коробку и пробило её стенку. Оборваны электрические провода. Надломившиеся древесные стволы нависают над пешеходными дорожками.
Рабочие уже занимаются устранением последствий непогоды – упавшие стволы распиливаются и вывозятся на утилизацию, опасные участки ограждаются сигнальными лентами.
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