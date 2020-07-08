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Штормовой ветер серьёзно «потрепал» Комсомольский парк

Штормовой ветер серьёзно «потрепал» Комсомольский парк

Рабочие уже устраняют последствия непогоды.

Как сообщает корреспондент Myslo, штормовой ветер нанёс серьёзный урон любимому месту отдыха зареченцев – Комсомольскому парку.

Там повалены десятки деревьев, одно из них упало на хоккейную коробку и пробило её стенку. Оборваны электрические провода. Надломившиеся древесные стволы нависают над пешеходными дорожками.

Рабочие уже занимаются устранением последствий непогоды – упавшие стволы распиливаются и вывозятся на утилизацию, опасные участки ограждаются сигнальными лентами.

Галерея
Комсомольский парк после шторма, Фото: 1
Комсомольский парк после шторма, Фото: 2
Комсомольский парк после шторма, Фото: 3
Комсомольский парк после шторма, Фото: 4
Комсомольский парк после шторма, Фото: 5
Комсомольский парк после шторма, Фото: 6
Комсомольский парк после шторма, Фото: 7
Комсомольский парк после шторма, Фото: 8
Комсомольский парк после шторма, Фото: 9
Комсомольский парк после шторма, Фото: 10
Комсомольский парк после шторма, Фото: 11
Комсомольский парк после шторма, Фото: 12
Комсомольский парк после шторма, Фото: 13
Комсомольский парк после шторма, Фото: 14
Комсомольский парк после шторма, Фото: 15
Комсомольский парк после шторма, Фото: 16
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Фотограф: Кристина Вернигорина
вчера, в 21:19 +3
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