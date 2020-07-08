После трагедии на пруду в ЦПКиО им. Белоусова установят смотровую вышку

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Также в следующем году планируется расширение этой зоны отдыха.

На пляже в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова прошла проверка с участием старшего инспектора ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области Игоря Преображенского, уполномоченного по правам ребенка Наталии Зыковой и представителей ГУ ТО «Тульские парки».

Проверяющие пообщались с отдыхающими и матросами-спасателями. Тулякам напомнили о мерах безопасности на водных объектах и о недопустимости купания в запрещенных местах.

– Пляж в Центральном парке оборудован в соответствии с ГОСТом – перед открытием дно водоема в пределах места отдыха было обследовано водолазами. На пляже имеется спасательный инвентарь, телефон, наглядная агитация, дежурят медики и спасатели, – отметил Игорь Преображенский.

Руководством ГУ ТО «Тульские парки» было принято решение установить на пляже дополнительную смотровую вышку. Также прорабатывается вопрос расширения зоны отдыха – это должно произойти в 2021 году.

Напомним, 20 июня на пляже ЦПКиО им. Белоусова произошла трагедия – 15-летний мальчик зашёл в воду, начал тонуть и не смог выбраться. Его тело извлекли из воды водолазы.