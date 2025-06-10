12 июня на Казанской набережной пройдут турниры по MMA.



В четвертый раз состоится «Юношеская Лига». Соревнования приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире примут участие свыше 100 спортсменов, представляющих Тульскую, Московскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую, Липецкую и Брянскую области.



А в 19.00 на том же месте пройдет турнир серии «Битва за Тулу». На нем представят новое поколение профессиональных бойцов. Зрителей ждет восемь поединков мастеров спорта РФ, КМС по дисциплинам единоборств, победителей и призеров всероссийских соревнований, а также схватки уже известных профессиональных бойцов.

