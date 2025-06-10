Битва за Тулу
12 июня на Казанской набережной пройдут турниры по MMA.
В четвертый раз состоится «Юношеская Лига». Соревнования приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В турнире примут участие свыше 100 спортсменов, представляющих Тульскую, Московскую, Рязанскую, Орловскую, Калужскую, Липецкую и Брянскую области.
А в 19.00 на том же месте пройдет турнир серии «Битва за Тулу». На нем представят новое поколение профессиональных бойцов. Зрителей ждет восемь поединков мастеров спорта РФ, КМС по дисциплинам единоборств, победителей и призеров всероссийских соревнований, а также схватки уже известных профессиональных бойцов.
Где и когда?
Тула , Тула
12 июня 2025, четверг
13:00
17 мая - 17 июня
5 - 12 июня
12 июня, четверг 00:00
3 февраля - 21 июня 2024
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19 августа - 14 июня 2023