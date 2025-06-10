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Авто-мотопробег ко Дню России

Авто-мотопробег ко Дню России

12 июня на площадке перед МСЦ «Тула-Арена» стартует праздничный авто-мотопробег ко Дню России.
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

11.30 – 11.50 – сбор участников авто-мотопробега, размещение автомобилей и мотоциклов на территории МСЦ «Тула-Арена». Все желающие смогут получить флаги для закрепления на мотоциклах (при себе нужно иметь стяжки).

12.00 – 12.40 – торжественная часть. Выступление спикеров, вручение паспортов юным тулякам.

13.00 – исполнение Гимна Российской Федерации.

13.10 – старт авто-мотопробега по маршруту: Калужское шоссе – ул. Рязанская – пр-т Ленина – ул. Советская – Демидовская плотина – Набережная Дрейера – ул. Демидовская – ул. Луначарского – ул. Курковая – Набережная Дрейера – мост – кольцевое движение – ул. Ф. Смирнова – Красноармейский пр-т – ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе – мемориал «Защитникам неба Отечества».

На финишной точке состоится торжественное возложение цветов к мемориалу «Защитникам неба Отечества».

Где и когда?
Тула Арена
12 июня 2025, четверг
11:30
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