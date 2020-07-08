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Тульские семьи – такие яркие и классные! Праздничная фотоподборка Myslo

Тульские семьи – такие яркие и классные! Праздничная фотоподборка Myslo

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Мы собрали фотографии счастливых тульских семей.

В России праздник впервые отметили 12 лет назад. Идею предложили жители Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии. Этот праздник отмечают, кстати, не только в нашей стране, а еще в Великобритании, Франции, Германии, Болгарии, Белоруссии, Азербайджане и на Украине.

А вы знали, что символ Дня семьи, любви и верности — ромашка? Говорят, 8 июля стало традицией плести ромашковые венки и дарить букеты ромашек и «февроньки» — открытки с ромашками. Не знаем, как в Туле с такой традицией, но если уж ромашка, так пусть обязательно выпадет «любит»!

Будьте счастливы и берегите друг друга!

Галерея
День семьи, любви и верности, Фото: 1
День семьи, любви и верности, Фото: 2
День семьи, любви и верности, Фото: 3
День семьи, любви и верности, Фото: 4
День семьи, любви и верности, Фото: 5
День семьи, любви и верности, Фото: 6
День семьи, любви и верности, Фото: 7
День семьи, любви и верности, Фото: 8
День семьи, любви и верности, Фото: 9
День семьи, любви и верности, Фото: 10
День семьи, любви и верности, Фото: 11
День семьи, любви и верности, Фото: 12
День семьи, любви и верности, Фото: 13
День семьи, любви и верности, Фото: 14
День семьи, любви и верности, Фото: 15
День семьи, любви и верности, Фото: 16
День семьи, любви и верности, Фото: 17
День семьи, любви и верности, Фото: 18
День семьи, любви и верности, Фото: 19
День семьи, любви и верности, Фото: 20
День семьи, любви и верности, Фото: 21
День семьи, любви и верности, Фото: 22
День семьи, любви и верности, Фото: 23
День семьи, любви и верности, Фото: 24
День семьи, любви и верности, Фото: 25
День семьи, любви и верности, Фото: 26
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:50 0
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