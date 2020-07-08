Тульские семьи – такие яркие и классные! Праздничная фотоподборка Myslo

Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Мы собрали фотографии счастливых тульских семей.

В России праздник впервые отметили 12 лет назад. Идею предложили жители Мурома Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии. Этот праздник отмечают, кстати, не только в нашей стране, а еще в Великобритании, Франции, Германии, Болгарии, Белоруссии, Азербайджане и на Украине.

А вы знали, что символ Дня семьи, любви и верности — ромашка? Говорят, 8 июля стало традицией плести ромашковые венки и дарить букеты ромашек и «февроньки» — открытки с ромашками. Не знаем, как в Туле с такой традицией, но если уж ромашка, так пусть обязательно выпадет «любит»!

Будьте счастливы и берегите друг друга!