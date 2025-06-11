«Дикая Мята – 2025», фестиваль ретроавтомобилей и День России: выходные в Туле

Дикая Мята — 2025
Где: Бунырево.
13-15 июня в Бунырево пройдет международный фестиваль «Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России.
Автострада
Где: Тульский кремль.
12 июня в Туле пройдет фестиваль «Автострада». На территории кремля выставят редкие экземпляры советского и зарубежного автопрома.
Битва за Тулу
Где: Казанская набережная.
12 июня на Казанской набережной пройдут турниры по MMA.
Автомотопробег ко Дню России
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
12 июня на площадке перед МСЦ «Тула-Арена» стартует праздничный автомотопробег ко Дню России.
Открытый микрофон
Где: кафе «Суп с котом».
13 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Большая программа ко Дню России по ссылке.