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«Дикая Мята – 2025», фестиваль ретроавтомобилей и День России: выходные в Туле

«Дикая Мята – 2025», фестиваль ретроавтомобилей и День России: выходные в Туле

А еще турнир по MMA «Битва за Тулу» и автомотопробег — в нашем обзоре выходных.

Дикая Мята — 2025

Когда: 13–15 июня, пятница–воскресенье, 20.00.
Где: Бунырево.
 

Дикая Мята – 2025

13-15 июня в Бунырево пройдет международный фестиваль «Дикая Мята» — крупнейший независимый мультиформатный опен-эйр в России.

 

Автострада

Когда: 12 июня, четверг, 12.00.
Где: Тульский кремль.
 

Автострада

12 июня в Туле пройдет фестиваль «Автострада». На территории кремля выставят редкие экземпляры советского и зарубежного автопрома.

 

Битва за Тулу

Когда: 12 июня, четверг, 13.00.
Где: Казанская набережная.
 

Битва за Тулу

12 июня на Казанской набережной пройдут турниры по MMA.

 

Автомотопробег ко Дню России

Когда: 12 июня, четверг, 11.30.
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
 

Авто-мотопробег ко Дню России

12 июня на площадке перед МСЦ «Тула-Арена» стартует праздничный автомотопробег ко Дню России.

 

Открытый микрофон

Когда: 13 июня, пятница, 20.00.
Где: кафе «Суп с котом».
 

Открытый микрофон

13 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».


Большая программа ко Дню России по ссылке.

а что в кино?

Батя 2. Дед

Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но тут выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски на машине Влада, семейного психолога и — по совместительству — ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства.
 

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сегодня, в 15:20 0
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