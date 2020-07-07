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В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи»

В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи»

Мероприятие приурочено к празднованию дня семьи, любви и верности.

В преддверии дня семьи, любви и верности команда «Молодёжки ОНФ» Тульской области провела праздник для всей семьи. Для всех пришедших организаторы мероприятия подготовили интересную программу.

Детям нанесли причудливые рисунки на лице аквагримом и устроили настоящее шоу мыльных пузырей, которое даже взрослых заставило улыбнуться. А также покатали всех желающих на речном катере по реке Упе.

А также команда «Молодёжки ОНФ» запустила всероссийскую акцию «Герб моей семьи». На специальных заготовках каждый член семьи оставляет отпечатки своих ладоней. А сверху добавляется фотография счастливой семьи. Таким образом получатся уникальный рисунок – своего рода герб.

В празднике поучаствовали семья министра молодежной политики Алексея Давлетшина и семья уполномоченной по правам ребенка Натальи Зыковой.

Координатор «Молодёжки ОНФ» Тульской области Артур Новиков рассказал, что хотел бы провести это же мероприятие масштабнее.

Артур Новиков

«Будем надеяться, когда все ограничения, введенные в связи с коронавирусом, снимут, мы проведем подобное мероприятие в более крупном масштабе. Мы этим праздником хотели подчеркнуть, что семьи должны больше времени проводить вместе».

А в конце праздника всем маленьким гостям подарили небольшие сладкие призы и небольшие сувениры.

 

Галерея
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 1
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 2
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 3
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 4
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 5
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 6
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 7
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 8
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 9
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 10
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 11
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 12
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 13
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 14
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 15
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 16
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 17
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 18
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 19
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 20
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 21
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 22
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 23
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 24
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 25
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 26
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 27
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 28
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 29
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 30
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 31
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 32
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 33
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 34
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 35
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 36
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 37
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 38
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 39
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 40
В Туле провели всероссийскую акцию «Герб моей семьи», Фото: 41
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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 19:17 0
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