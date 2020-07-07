Тульские госавтоинспекторы массово проверяют грузовики

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Для обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП сотрудники ОБ ДПС ГИБДД и ОГИБДД УМВД России по Туле проводят рейд «Грузовик». Особое внимание будет уделено грузовому транспорту в центральной части города.

В центре внимания полицейских – контроль соблюдения водителями грузовых машин ПДД, правил перевозки крупногабаритных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха. Проверяется наличие и исправность тахографов, соответствие конструкции машин требованиям безопасности, техническое состояние грузовиков и наличие путевых листов с отметками медработника и механика.

За первый день рейда за различные нарушения оштрафованы более 20 водителей. Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и обеспечения соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.