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Тульские госавтоинспекторы массово проверяют грузовики
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Тульские госавтоинспекторы массово проверяют грузовики

Профилактический рейд продлится в областном центре до 16 июля.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики ДТП сотрудники ОБ ДПС ГИБДД и ОГИБДД УМВД России по Туле проводят рейд «Грузовик». Особое внимание будет уделено грузовому транспорту в центральной части города.

В центре внимания полицейских – контроль соблюдения водителями грузовых машин ПДД, правил перевозки крупногабаритных и опасных грузов, скоростного режима, режима труда и отдыха. Проверяется наличие и исправность тахографов, соответствие конструкции машин требованиям безопасности, техническое состояние грузовиков и наличие путевых листов с отметками медработника и механика.

За первый день рейда за различные нарушения оштрафованы более 20 водителей. Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и обеспечения соответствия технического состояния транспортных средств требованиям безопасности.

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