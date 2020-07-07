В Тульской области ищут дом для медведицы Маши
Она находится в передвижном цирке, который стоит на карантине в Алексинском районе.
В ноябре прошлого года в Тульскую область прибыл передвижной цирк «Шапито». Среди «артистов» – медведи, экзотические попугаи, рыси. С наступлением холодов выступления цирка были приостановлены, а весной грянул карантин, и пребывание труппы в нашем регионе затянулось на неопределенный срок.
Сейчас передвижные трейлеры цирка находятся на стоянке в Алексинском районе. Прокормить животных с каждым днём становится всё сложнее – дрессировщики вынуждены содержать питомцев на пожертвования, поступающие от зрителей.
Персонал цирка вынужден отдать на содержание любому стационарному зоопарку медведицу Машу – средств на её содержание катастрофически не хватает.
Если вы имеете возможность и желание помочь цирковым животным – пишите сюда. Медведи будут рады крупам, мясу, и детскому питанию, а попугаи – свежим фруктам.