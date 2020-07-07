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В Тульскую область поступила партия аппаратов ИВЛ
По информации регионального минздрава.

В Тульскую область поступила партия аппаратов ИВЛ

А также медицинские приборы и расходные материалы для тульских медиков.

В регион на аптечный склад от социальных партнеров поступили 200 аппаратов ИВЛ для неинвазивной вентиляции легких и 1000 пульсоксиметров. Поступившие приборы и материалы будут распределены по медицинским учреждениям региона.

Главный внештатный пульмонолог Тульской области Арсен Басилая:

Арсен Басилая

Аппараты ИВЛ для неинвазивной искусственной вентиляции легких предназначены для респираторной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью. Пульсоксиметр — прибор для оценки насыщения кислородом крови, который позволяет быстро и эффективно оценить, насколько правильно налажена респираторная поддержка. 

 

По словам Басилая, и маски, и пульсоксиметры необходимы не только в период пандемии коронавируса, но и в штатном режиме учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам не только с респираторными заболеваниями, но и с другими заболеваниями, осложняющимися развитием дыхательной недостаточности.

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