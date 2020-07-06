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В Тульской области 69 новых случаев COVID-19

В Тульской области 69 новых случаев COVID-19

За всё время коронавирусом заразились 7115 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

24 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За сутки в России выявлено 6611 случаев коронавируса, зафиксировано 135 смертей. Выздоровели 3 579 человек.

За весь период в стране выявлено 687 862 случая коронавируса, зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.

Сюжет: Коронавирус
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