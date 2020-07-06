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В Чернском районе вода в реке окрасилась в красный цвет
Фото: vk.com/chern_moi_gorod.

В Чернском районе вода в реке окрасилась в красный цвет

Обеспокоенные местные жители опубликовали фотографии в соцсетях.

В Чернском районе, рядом с деревней Поповка, вода в реке Чернь приобрела красный оттенок. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях. По их словам, подобное происходит уже не в первый раз.

Мнения пользователей разделились – кто-то грешит на руководство расположенных рядом с рекой предприятий, загрязняющих водоём отходами, кто-то винит в случившемся неработающие очистные сооружения.

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