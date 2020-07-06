Тульские следователи приняли участие в раскопках на местах боев Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Сотрудники СУ СК России по Тульской области в рамках акции «Без срока давности» вместе с поисковиками военно-исторического клуба «Славный» посетили Арсеньевский район, где в ходе раскопок были обнаружены останки людей, погибших в годы войны.

Именно здесь 12 июля 1943 года войска 61-й армии начали Орловскую стратегическую наступательную операцию «Кутузов». На переднем краю Брянского фронта полтора года шли жестокие бои. Эти события напрямую связаны с битвой под Москвой и сражением на Орловско-Курской дуге.

Поисковики и следователи установили, что найденные останки принадлежат 90 советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны. На месте их обнаружения также найдены фрагменты военной одежды, инвентаря, патроны. После завершения эксгумации следователи примут участие в торжественной церемонии захоронения останков.

В пресс-службе ведомства отметили, что для сотрудников следственного управления причастность сохранению памяти о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны – вопрос долга и чести.