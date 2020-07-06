В Ясногорске более 2000 домов остались без воды

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 19.15 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном отключении холодного водоснабжения в Ясногорске – без воды остались более 2100 домов. Причина отключения – выход из строя оборудования на подстанции.

На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

Силами ПСЧ-76 организована раздача технической воды на площади Ленина.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области. Сотрудники спасательного ведомства просят местных жителей закрыть краны, чтобы избежать утечки, а также предупредить соседей и знакомых.