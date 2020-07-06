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Как туляки могут прекратить «кредитные каникулы»

Как туляки могут прекратить «кредитные каникулы»

Разъяснения дают сотрудники Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Закон о кредитных каникулах, который дает заемщику право получить отсрочку платежей по кредиту или займу до полугода, вступил в силу 3 апреля. Он касается граждан и представителей малого бизнеса, чей доход снизился более чем на 30%.

Документы, подтверждающие снижение дохода, необходимо представить кредитору в течение 90 дней. В ближайшие дни этот срок наступит для тех, кто воспользовался каникулами в первые дни действия закона. Есть вероятность, что не все заемщики смогут вовремя подтвердить снижение дохода. Поэтому Банк России рекомендовал банкам и МФО рассмотреть возможность переоформить для добросовестных клиентов кредитные каникулы на собственную программу реструктуризации. Это позволит заемщикам избежать просроченной задолженности и не испортить кредитную историю. Вместе с тем, граждане должны самостоятельно заранее обратиться к кредитору.

Кроме того, регулятор дал рекомендации и тем заемщикам, которые получили кредитные каникулы, но передумали ими пользоваться. Если это произошло до даты очередного платежа по кредиту и человек договорился с кредитором о возвращении к прежнему графику, каникулы прекратятся, и документы о снижении дохода не понадобятся.

С начала действия закона о кредитных каникулах по 24 июня в банки региона от жителей Тульской области поступило 40,5 тыс. заявок об изменении условий кредитных договоров. Из них 19,4 тысяч получили одобрение, сообщили в тульском отделении Банка России.

Чуть более чем по 18 тыс. займам на общую сумму 6,3 млрд рублей проведена реструктуризация долга. Из них по 2,8 тыс. обращений на 621 млн рублей предоставлены кредитные каникулы в рамках закона 106-ФЗ. Также долги туляков реструктуризированы по 15,2 тыс. займов на общую сумму 5,6 млрд рублей за счет собственных банковских программ.

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