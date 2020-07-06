В Туле у мемориалов установили таблички с надписью «Этот памятник охраняется Конституцией»

Это сделано, чтобы привлечь внимание к важности вступающих в силу изменений Основного закона страны.

В Туле и по всей России проходит акция, участники которой установили у мемориалов таблички «Этот памятник охраняется Конституцией!», чтобы привлечь внимание к важности вступающих в силу изменений Основного закона страны.

Таблички выставили у памятников защитникам Отечества, писателям, военачальникам и государственным деятелям в Туле, Хабаровске, Вологде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Оренбурге и других городах. Флешмоб поддержали в Мексике, Индии, Болгарии, Сербии, странах СНГ.

Этой акцией активисты хотят привлечь внимание к изменениям в Конституции, где теперь в части 3 статьи 67.1 появилась формулировка о защите исторической правды.