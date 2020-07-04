В Тульскую область поступили 22 тысячи защитных костюмов для медиков

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Они будут распределены между медучреждениями региона.

Тульская область продолжает пополнять запасы средств индивидуальной защиты для медработников, которые борются с коронавирусом.





Сегодня по инициативе губернатора Алексея Дюмина от социальных партнеров в регион поступила очередная партия защитных костюмов. Они будут распределены между медучреждениями региона.