новости
новости
Регистрация
В Тульскую область поступили 22 тысячи защитных костюмов для медиков
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульскую область поступили 22 тысячи защитных костюмов для медиков

Они будут распределены между медучреждениями региона.

Тульская область продолжает пополнять запасы средств индивидуальной защиты для медработников, которые борются с коронавирусом.



Сегодня по инициативе губернатора Алексея Дюмина от социальных партнеров в регион поступила очередная партия защитных костюмов. Они будут распределены между медучреждениями региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
вчера, в 21:33 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Победителям викторины «Наша Конституция» вручили ключи от автомобилей
Победителям викторины «Наша Конституция» вручили ключи от автомобилей
Победившая в викторине «Наша Конституция» участница получила ключи от квартиры
Победившая в викторине «Наша Конституция» участница получила ключи от квартиры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.