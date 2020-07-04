Фото пресс-службы правительства Тульской области.
В Тульскую область поступили 22 тысячи защитных костюмов для медиков
Они будут распределены между медучреждениями региона.
Тульская область продолжает пополнять запасы средств индивидуальной защиты для медработников, которые борются с коронавирусом.
Сегодня по инициативе губернатора Алексея Дюмина от социальных партнеров в регион поступила очередная партия защитных костюмов. Они будут распределены между медучреждениями региона.
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