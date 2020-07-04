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Победителям викторины «Наша Конституция» вручили ключи от автомобилей

Победителям викторины «Наша Конституция» вручили ключи от автомобилей

2 июля провели распределение подарков среди тех, кто верно ответил на все пять вопросов викторины.

Сегодня, 4 июля проводилось распределение подарков между участниками викторины «Наша Конституция», которые верно ответили на все пять вопросов в анкете.

Напомним, поучаствовать в викторине мог любой желающий. В анкете нужно было верно ответить на пять вопросов об Основном законе России, указать номер телефона для связи, и опустить заполненную анкету в специальный короб.

А 2 июля, после завершения общероссийского голосования в 18.00 в прямом эфире в группе ВКонтакте «Наша Конституция» провели распределение подарков среди тех, кто верно ответил на все пять вопросов викторины. Главный приз был двухкомнатная квартира с видом на парк на ул. Генерала Маргелова.

Как рассказала председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Марина Карташова, участниками викторины стали 419 777 жителей области и из них в 343 171 анкете были заполнены верные ответы.

В торжественной обстановке победителям викторины вручили ключи от выигранных автомобилей.

Lada Granta досталась: Оксане Антипова, Марине Хлустиковой, Сергею Мещерякову, Елене Купрюниной, Сергею Коныгину.

Автомобили Lada Vesta получили: Людмила Минаждинова, Ирина Родионова, Дмитрий Ткачев и Светлана Фефилова.

Мы поговорили с некоторыми победителями викторина «Наша Конституция» и попросили поделиться впечатлениями.

Сергей Мещеряков

«Конечно, не ожидал, что выиграю, даже не надеялся. Пришел проголосовать 28 июня, заодно и анкету заполнил. Я не поверил, когда мне позвонили и сказали, что я выиграл автомобиль. Про себя подумал: «Разве такое бывает?». Первый, с кем я поделился приятной новостью была моя жена. Она также, как и я, не поверила в происходящее. Возможно, я ей и отдам выигранный автомобиль».

Еще один победитель, Оксана Антипова, не сдержала эмоций и даже прослезилась от счастья:

Оксана Антипова

«Сколько раз я участвовала в розыгрышах призов, и ни разу за свою жизнь ничего не выигрывала. У меня мурашки по телу пробежали, когда мне сообщили, что я выиграла автомобиль. В субботу сходила проголосовала Мне на работе позвонили и сообщили. Первая мысль, которая у меня возникла: «Наверно это какая-то ошибка, быть такого не может». Я сама не умею водить, возможно, отдам машину мужу или кому-то из двух дочерей».

Если вы стали победителем викторины «Наша Конституция», то узнать, как можно получить подарок можно, позвонив в рабочий день по телефонам: +7 (910) 550-12-20; +7 (910) 550-21-20; +7 (4872) 55-46-50.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 22:01 −11
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