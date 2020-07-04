Погода в Туле 5 июля: кратковременный дождь, гроза и до +30 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет переменная облачность. Ночью – кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – до 5 мм за сутки), местами гроза, утром в отдельных районах туман.

Ветер переменный 3-8 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Температура воздуха по области ночью от +16 до +21ºС. Днем от +25 до +30ºС. Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.