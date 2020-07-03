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Жителям Тульской области разрешили посещать церкви и храмы

Жителям Тульской области разрешили посещать церкви и храмы

Не забывайте соблюдать социальную дистанцию!

В Тульской области ряд «коронавирусных» ограничений продлили до 10 июля. Вместе с тем жителям региона с 4 июля разрешили посещать религиозные объекты.

Myslo по-прежнему советует — берегите свое здоровье, соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра и избегайте мест скопления людей.

Напомним также, что в регионе продолжает действовать «масочный режим». Маски нужно носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах.

За это нарушение можно получить штраф от 1000 до 30 000 рублей в зависимости от решения суда.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:30 0
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