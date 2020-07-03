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Как проходит ЕГЭ-2020: маски, термометры и полные надежд выпускники

Как проходит ЕГЭ-2020: маски, термометры и полные надежд выпускники

В этом году Единый государственный экзамен проходит в еще более строгих рамках. Рассказываем, как ужесточились меры и о чем вчерашние школьники.

В пятницу, 3 июля в Туле прошел первый Единый государственный экзамен по литературе, географии и информатике. Всего в этот день экзамен сдали 844 школьника в Тульской области.

Это первый ЕГЭ в этом году, поэтому выпускники волновались особенно. Страха нагоняла еще и обстановка. Помимо привычных рамок и камер появился еще один уровень контроля.

Корреспонденты Myslo побывали в тульском ЦО №21 на ул. Гармонной. здесь выпускники сдавали экзамен по литературе. Первое, что бросалось в глаза – социальная дистанция, маски и антисептики на каждом шагу. Школьникам выделили место для ожидания на большой территории: никакой толпы и бурных обсуждений. Даже в здание школы вызывали небольшими группами, и шли выпускники по разметке, друг за другом на приличном расстоянии. 

Перед рамками особый контроль: в кабинеты попали только те, у кого бесконтактный термометр показал температуру меньше 37 градусов.

В школе на ул. Гармонной такую проверку не прошла всего одна выпускница, но и у той, спустя некоторое время температура тела нормализовалась. А дальше самое сложное – экзамены. Здесь в этом году у выпускников никаких послаблений. 

Хотя они на них и не рассчитывали. Они поделились с Myslo, что несмотря на все сложности, готовились упорно и рассчитывают на отличные результаты.

Богдана Мельникова, ЦО №33:

– Мы упорно готовились к экзаменам, старались. Занимались с репетиторами и сами. Думаю, все получится. Главное думать трезво, спокойно и не бояться. Обычно говорю себе, что жизнь идет в любом случае. И даже если что-то не получается, если что-то неприятное случилось, мы сможем это преодолеть. Жизнь не дает нам сложностей, которые мы не способны пройти.

Я не расстроилась из-за того, что занятия в школе завершились раньше. Прощаться со школой грустно, но сейчас уже на первом месте свои цели, стремления. Думаю уже о поступлении, институте, будущей жизни. И сделаю все возможное, чтобы воплотить все задумки в жизнь!

Кирилл Рубцов, ЦО №8:

– Я настроен показать все свои знания и сдать экзамен! Моя цель – выйти с экзамена с твердым ощущением того, что я написал всё, что знал и не переживать за результат. Пандемия оставила нас дома, но с другой стороны, у нас было больше времени на подготовку к экзаменам. Мы не тратили время на дорогу в школу, перемены, даже на некоторые уроки. Сами понимаете, полноценно проводить ту же физкультуру онлайн невозможно. Я сидел дома и готовился к экзаменам. Поэтому сейчас уверен в своих знаниях и не боюсь сложных заданий.

Самое главное правило, которое я усвоил сам, и которым могу поделиться: не переживать и не нервничать на экзаменах. Испытаний в жизни будет много, это неизбежно. А ОГЭ и ЕГЭ – это гораздо лучше чем старая системы с выпускными экзаменами из школы и вступительными в вузах. Потому что здесь мы точно знаем, к чему готовиться. Мы знаем структуру, примерный тип заданий. Так что если ты готовился хорошо, что-нибудь из этого на экзамене точно попадется!

Софья Литош, ЦО №8:

– Я готовилась целый год, но в условиях коронавируса делать это было сложнее. Самоконтроль отнимает больше сил, чем занятия в школе. Я привыкла каждый день просыпаться и идти на уроки, это рутина. Но быть всегда дома – это необычно, заставлять себя работать дома сложно. Из плюсов – научилась работать над собой.

Было сложно еще все самой структурировать в голове, чтобы ничего не забыть, сложить пазл из важных деталей. Мне очень страшно! У меня сердце выпрыгивает из груди, потому что я волнуюсь за свое будущее. Хочу быть журналистом, хочу освещать проблемы, которые волнуют общественность. Я иду к своей цели. 

Всем будущим выпускникам советую готовится заранее. Не прокрастинировать, не откладывать все на последнюю неделю. Трудиться, и всё получится!

Вера Серегина, ЦО №34:

– Я буду хореографом-преподавателем современного танца, экзамен по литературе важен для меня, поэтому готовилась усиленно. Много читала и занималась с репетиторами онлайн. Последнее давалось непросто! Личный контакт, конечно, важен, при личных встречах материал усваивается лучше. Но пыталась найти плюсы в самоизоляции: дома ничего не отвлекало меня от учебы. Сложно было все прочесть, понять всех героев, знать все конфликты, выучить все стихи. Но мы справились. Сейчас главное собраться и показать все свои знания.

 

 

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
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