В Туле осудили похитителя 24 велосипедов

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Мужчина будет отбывать наказание в учреждении строгого режима.

Советский районный суд вынес приговор 30-летнему туляку. Мужчина совершил 22 кражи и еще две – с причинением значительного ущерба.

Как установили следствие и суд, с февраля по сентябрь 2019 года мужчина из подъездов домов похитил 24 велосипеда, перерезав неустановленным предметом велосипедные тросовые замки.

«Общий ущерб по уголовному делу составил более 397 тыс. рублей. Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, полностью поддержаны государственным обвинителем и удовлетворены судом», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Мужчине назначено 4 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.