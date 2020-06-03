На ремонт тульского памятника Ленину потратят почти 5 млн рублей

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Получить госконтракт могут субъекты малого предпринимательства и НКО.

Администрация Тулы объявила тендер на ремонт памятника В. И. Ленину, стоящего на главной площади города. Согласно данным сайта Госзакупок, на эти цели планируется потратить 4880129,13 рублей.

Требования к потенциальным исполнителям – наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также опыт проведения подобных работ.

Уточняется, что участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Аукцион состоится 10 июня.

Напомним, в марте стало известно, что постамент памятника начал разрушаться – его стянули специальными ремнями. Позже стало известно, что Ильича планируют отремонтировать к августу.