новости
новости
Регистрация
На ремонт тульского памятника Ленину потратят почти 5 млн рублей
Фото из архива MySlo

На ремонт тульского памятника Ленину потратят почти 5 млн рублей

Получить госконтракт могут субъекты малого предпринимательства и НКО.

Администрация Тулы объявила тендер на ремонт памятника В. И. Ленину, стоящего на главной площади города. Согласно данным сайта Госзакупок, на эти цели планируется потратить 4880129,13 рублей.

Требования к потенциальным исполнителям – наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, а также опыт проведения подобных работ.

Уточняется, что участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Аукцион состоится 10 июня.

Напомним, в марте стало известно, что постамент памятника начал разрушаться – его стянули специальными ремнями. Позже стало известно, что Ильича планируют отремонтировать к августу.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
ремонт памятникавосстановительные работыпортал ГосзакупокГосзакупкиконтрактпамятник Ленину
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле два городских маршрута временно изменят схему движения
В Туле два городских маршрута временно изменят схему движения
Гибель ребёнка в Богородицке: глава районной администрации не признал вину
Гибель ребёнка в Богородицке: глава районной администрации не признал вину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.