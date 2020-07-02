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В Новомосковске задержали наркоторговца с крупной партией героина
Фото: пресс-служба УМВД по Тульской области.

В Новомосковске задержали наркоторговца с крупной партией героина

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Новомосковску изъяли у мужчины 39 свертков с героином.

Полицейские задержали 39-летнего мужчину из Центральной Азии с крупной партией наркотиков. Его поймали с поличным в момент, когда он делал тайники-закладки. При себе у подозреваемого нашли 39 свертков с героином. Один из них, весом 150 граммов, мужчина только забрал из такого же тайника. Остальные 38 свертков были расфасованы по 1 грамму.

Кроме того, полицейские нашли 11 закладок, оставленные мужчиной в городе. Из съёмной квартиры подозреваемого в Узловой изъяли еще 50 граммов нерасфасованного героина, упаковку и электронные весы.

В настоящее время ранее судимый 39-летний гражданин дает признательные показания.

В отделе МВД России по городу Новомосковску в отношении мужчины за незаконный оборот наркотиков возбуждено и расследуется уголовное дело по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 17:53 +1
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