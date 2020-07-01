Члены Общественной палаты: Голосование на территории Тульской области проходит без нарушений

1 июля, в основной день голосования по поправкам в Конституцию РФ, члены Общественной палаты посещают территориальные избирательные комиссии региона.

Председатель Общественной палаты региона Галина Фомина, посетила ТИКи Тулы, Щекинского и Плавского районов.

- Голосование на территории Тульской области проходит без нарушений. Хотелось бы отметить четкость действий избирательных комиссий, кроме того соблюдение всех мер безопасности. На участках присутствуют общественные наблюдатели, которые обеспечивают легитимность и открытость всего процесса голосования. Председатели территориальных избирательных комиссий осуществляют контроль всего процесса голосования и готовы к подведению итогов после закрытия участков в 20.00, – отметила Галина Фомина.

Председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Тульской области Вадим Баранов пообщался с председателями ТИКов города Донского, Новомосковского, Кимовского, Узловского районов. Он отметил, что жалоб и нарушений в ходе голосования на вышеуказанных территориях не зарегистрировано. Люди продолжают активно посещать участки для голосования. Как отмечают представители территориальных избирательных комиссий, граждане преклонного возраста и маломобильные группы населения голосуют в основном на дому.

Член комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и демографии Алексей Комиссаров 1 июля осуществляет общественное наблюдение в участковых избирательных комиссиях Алексина.

- Активность граждан сегодня наиболее заметна. Идут голосовать на избирательные участки целыми семьями, очень много молодежи. На всех участках присутствуют общественные наблюдатели Общественной палаты Тульской области, – сказал он.

Член комиссии по взаимодействию с общественными советами и ОНК Игорь Крюков:

- Все избирательные участки Киреевска и Богородицка обеспечены средствами индивидуальной защиты, санитайзерами, масками, перчатками, индивидуальными авторучками. Осуществляется обработка помещений в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора. Отмечу, что в ходе общероссийского голосования на территории посещаемых мною участков нарушений не выявлено.