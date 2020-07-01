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В Новомосковске появится скейт-парк
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Новомосковске появится скейт-парк

Он откроется до конца июля.

В год 90-летия Новомосковска по поручению губернатора Алексея Дюмина в городе проводится масштабное благоустройство. Активные работы идут в Центральном парке.

Для самых маленьких новомосковцев открылся новый детский городок. На площади 1,8 тыс. кв. м разместилось 13 малых архитектурных форм. Как отметил глава администрации города Алексей Бирюлин, при проектировании площадки использовали современные безопасные материалы. Также здесь сделано освещение, а в ближайшее время новые зоны будут оборудованы системой видеонаблюдения в рамках проекта «Умный город».

- Благодаря поддержке Алексея Дюмина мы продолжаем создавать в парке точки притяжения, делать его действительно знаковым и интересным местом города. Развиваем спортивную инфраструктуру парка. Сейчас здесь уже есть большая спортивно-игровая зона, лыжероллерная трасса и площадка для воркаута. В ближайшее время здесь появится скейт-парк для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах, — отметил Алексей Бирюлин.

Скейт-парк будет накрыт светопрозрачной тканью, что позволит использовать его круглый год и в любую погоду. А площадь более тысячи квадратных метров даст возможность проводить соревнования. Парк откроется до конца июля. Затем начнется строительство баскетбольной площадки. Для проведения всего объема работ привлечены внебюджетные средства — всего более 42 млн рублей.

Ранее Алексей Дюмин поручил реконструировать центральную площадь Новомосковска. Сокращение финансирования из-за пандемии не позволило полностью решить эту задачу в 2020 году. Поэтому было принято решение начать работы в этом и завершить в следующем году.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:04 +3
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