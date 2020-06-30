Тульское отделение Сбербанка информирует о графике работы офисов 1 июля

Несмотря на то, что 1 июля (среда) — выходной день, большинство офисов Тульского отделения Сбербанка будут работать.

График работы индивидуален для каждого офиса. Уточнить информацию о режиме работы можно в самом отделении Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы» (пункты с 66 до 149) и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

8 (495) 500-55-50 (для звонков из Москвы);

(для звонков из Москвы); 8 (800) 555-55-50 (для звонков из других городов РФ).

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 будут работать в стандартном режиме.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.