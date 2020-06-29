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Во дворце Юсуповых на Мойке под обои клеили тульские газеты
Информация и фото Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга

Во дворце Юсуповых на Мойке под обои клеили тульские газеты

В Санкт-Петербурге при реставрации дворца нашли подлинную отделку Фарфорового будуара княгини Зинаиды Юсуповой. А под ней – «Тульские ведомости».

В Санкт-Петербурге продолжается реставрация интерьеров дворца Юсуповых на набережной Мойки. Работы ведут в интерьерах личных комнат княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой.

В ходе демонтажа поздних штофных панно (штоф – немецкая плотная шелковая ткань (от нем. Stoff — материал, ткань). реставраторы обнаружили фрагмент подлинной отделки Фарфорового будуара.

Панно демонтировали, чтобы привести в порядок. А под ним нашли фрагменты газеты «Тульские ведомости» 1895 года. Вероятно, они служили для стабилизации древесины, из которой изготовлены филёнки.

Сейчас реставраторы осторожно очищают штоф от фрагментов инородной ткани и частиц клея. После завершения этого этапа специалистам предстоит укрепить штоф на дублировочную ткань. Найденный фрагмент отделки музеефицируют. 

справка

Дворец Юсуповых на Мойке (Юсуповский дворец) — памятник истории и культуры федерального значения. Располагается на набережной реки Мойки, вошёл в историю как место убийства Григория Распутина.

 

 

 
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