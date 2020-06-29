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В тульском Заречье на нескольких улицах отключат воду

В тульском Заречье на нескольких улицах отключат воду

Водоснабжения не будет 30 июня с 10.00.

До окончания работ подача воды будет ограничена по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, 78, 95, 95-а, 95-б, 95/13, 97, 99, 99-а,
  • ул. Галкина, 36,
  • ул. Демидовская 68, 70, 70 к. 2, 179,
  • ул. Пузакова, 3-а.

Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на ул. Октябрьской, 95. Специалисты заменят задвижку диаметром 100 мм.

Также 30 июня с 10.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в п. Барсуки. Это связано с производством ремонтно-восстановительных работ на территории ВНС.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:56 +1
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