В тульском Заречье на нескольких улицах отключат воду

Водоснабжения не будет 30 июня с 10.00.

До окончания работ подача воды будет ограничена по следующим адресам:

ул. Октябрьская, 78, 95, 95-а, 95-б, 95/13, 97, 99, 99-а,

ул. Галкина, 36,

ул. Демидовская 68, 70, 70 к. 2, 179,

ул. Пузакова, 3-а.

Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на ул. Октябрьской, 95. Специалисты заменят задвижку диаметром 100 мм.

Также 30 июня с 10.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в п. Барсуки. Это связано с производством ремонтно-восстановительных работ на территории ВНС.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.