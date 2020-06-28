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В Тульской области трасса М-4 «Дон» перекрыта из-за ДТП
Фото: Lexus650

В Тульской области трасса М-4 «Дон» перекрыта из-за ДТП

На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, утром 28 июня, примерно на 216 км дороги М-4 «Дон» в Киреевском районе произошло ДТП с участием двух большегрузов.

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В Тульской области трасса М-4 «Дон» перекрыта из-за ДТП, Фото: 1
В Тульской области трасса М-4 «Дон» перекрыта из-за ДТП, Фото: 2
В Тульской области трасса М-4 «Дон» перекрыта из-за ДТП, Фото: 3
В Тульской области трасса М-4 «Дон» перекрыта из-за ДТП, Фото: 4
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Предположительно, один водитель «догнал» другого, врезавшись в заднюю часть машины. По словам очевидца сильные повреждения получила кабина одного из грузовиков с правой стороны. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Окончательные причины и все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД. На данный момент принимаются все меры по устранению аварии, на месте работает эвакуатор.

 

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