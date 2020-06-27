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Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 27 июня

Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 27 июня

Публикуем актуальную информацию.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

За всё время статистика в регионе такова:

Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области. Больше всего зараженных в Туле, Новомосковске, Щекино, Ефремове и Киреевске.

Детализация по населенным пунктам:

 
Сюжет: Коронавирус
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