Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 27 июня

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, Богородицкого, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Узловского, Чернского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

За всё время статистика в регионе такова: Коронавирусная инфекция есть во всех районах Тульской области. Больше всего зараженных в Туле, Новомосковске, Щекино, Ефремове и Киреевске.

Детализация по населенным пунктам: