В Туле рядом с парком «Патриот» построят военный госпиталь

Фото из архива Myslo.

26 июня первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел очередное заседание градостроительно-земельного совета региона.



Члены совета обсудили строительство военно-клинического госпиталя Минобороны России на 150 коек в районе Восточного обвода. Госпиталь будет предназначен для оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи военнослужащим и членам их семей. Основной комплекс строительных работ придется на 2021−2022 годы. В общей сложности будет возведено 7 корпусов.



Общая площадь нового медицинского комплекса составит более 30 тыс. кв.м, в состав которого войдет палатный и лечебно-диагностический блок.