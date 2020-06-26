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В Туле рядом с парком «Патриот» построят военный госпиталь
Фото из архива Myslo.

В Туле рядом с парком «Патриот» построят военный госпиталь

Возведут семь корпусов.

26 июня первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин провел очередное заседание градостроительно-земельного совета региона.

Члены совета обсудили строительство военно-клинического госпиталя Минобороны России на 150 коек в районе Восточного обвода. Госпиталь будет предназначен для оказания стационарной и амбулаторной медицинской помощи военнослужащим и членам их семей. Основной комплекс строительных работ придется на 2021−2022 годы. В общей сложности будет возведено 7 корпусов.

Общая площадь нового медицинского комплекса составит более 30 тыс. кв.м, в состав которого войдет палатный и лечебно-диагностический блок.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:40 −5
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