На Восточном обводе появятся новый микрорайон, четыре школы и семь детсадов

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В микрорайоне будут жить свыше 30 тысяч туляков.

На Восточном обводе планируется реализация второго этапа строительства жилого комплекса «Суворовский». Сегодня, 26 июня, члены градостроительно-земельного совета одобрили представленную концепцию застройки, которая включает строительство 25-этажных жилых домов, четырех школ, семи дошкольных учреждений, ряда иных объектов социально-бытового назначения, а также поликлиники.

В микрорайоне будут жить свыше 30 тысяч жителей. Для создания удобной транспортной инфраструктуры прорабатываются варианты строительства развязок и дублёров Восточного обвода.

Как отметил представитель застройщика, уже до 2024 года в рамках проекта может быть введено до 300 тысяч м² жилья. Реализация проекта рассчитана на 2021 — 2030 годы.

Проект предусматривает укрепление берега р. Упы, озеленение и благоустройство от домов первого этапа строительства жилого комплекса «Суворовский» до моста на Восточном обводе. Будет сделана велосипедная дорожка вдоль набережной и внутри комплекса, пешеходная зона со спусками к воде и останови речного трамвайчика.

– Вопросы ввода жилья находятся в нашем общем приоритете, поэтому при формировании этого микрорайона необходимо объединить усилия и создать условия для комфортной жизни людей с точки зрения транспортной и социальной инфраструктуры. Это можно предусмотреть, в том числе, с привлечением средств национальных проектов «Демография» и «Жилье и городская среда». К моменту ввода первых квадратных метров часть объектов уже должна появиться на этой территории, — отметил первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.