Губернатор поздравил «Тулицу» с выходом в Суперлигу

Фото из архива Myslo.

Команда будет участвовать в турнире в следующем сезоне.

Волейбольная «Тулица» получила право участия в Суперлиге чемпионата России 2021 года среди женских команд. Подробнее об этому Myslo писал здесь.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил волейболисток, тренеров и всех тульских болельщиков:

– Это долгожданное событие для Тулы. Клуб долго шел к этой вершине и заслуженно попал в элиту российского волейбола. Желаю волейболисткам крепкого здоровья, ярких побед и новых достижений в Суперлиге.

Напомним, в 2009 году «Тулица» прекратила свое существование. А в 2016 году по инициативе Алексея Дюмина в жизни команды начался новый этап. На поддержку клуба были привлечены внебюджетные средства. В короткие сроки команду удалось воссоздать и подготовить.