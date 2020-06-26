Брачный аферист из Африки обещал тулячке жениться и много денег

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области задержали гражданина одной из африканских стран, подозреваемого в совершении мошенничества.

По предварительным данным, злоумышленник на сайте знакомств вступил в переписку с 46-летней жительницей Тулы. Представился иностранным военным, выполняющим международную миссию в Афганистане.

Через некоторое время мужчина предложил даме руку и сердце. На протяжении месяца пара общалась в мессенджере на английском языке через онлайн-переводчик.

Мужчина сообщил, что скоро собирается демобилизоваться, и за время службы у него набралась крупная сумма в иностранной валюте. Он предложил женщине помочь ему переправить деньги в Россию.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк:

Ирина Волк – Позже по электронной почте с зарубежного домена женщине поступили инструкции, как она должна получить деньги. Для этого якобы было необходимо финансово отблагодарить лиц, которые не будут досматривать дипломатическую почту с денежными средствами. Потерпевшая взяла кредит в банке и совершила три платежа на сумму 1 миллион 170 тысяч рублей. После этого общение со стороны жениха прекратилось. Тулячка, поняв, что стала жертвой брачной аферы, обратилась в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области установили личность злоумышленника и задержали его в Москве.

Как выяснилось, он не имеет никакого отношения к военной службе, а при знакомстве с потерпевшей использовал чужую фотографию.

Следственным отделом отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Туле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемого.